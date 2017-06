Rasen-Klassiker : Kerber und Haas zum Wimbledon-Auftakt gegen Qualifikanten

vergrößern 1 von 2 Foto: Friso Gentsch 1 von 2

Die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber trifft in der ersten Runde in Wimbledon auf eine Qualifikantin. Das ergab die Auslosung für das dritte Grand-Slam-Tennisturnier des Jahres in London.

Weil Titelverteidigerin Serena Williams wegen ihrer Schwangerschaft fehlt, wird Vorjahresfinalistin Kerber am Dienstag das erste Match auf dem Center Court bestreiten.

Mindestens acht Damen und neun Herren hatten sich bereits einen Platz im Hauptfeld gesichert. Deutschlands Top-Talent Alexander Zverev spielt als Nummer zehn der Setzliste gegen den Russen Jewgeni Donskoi, sein älterer Bruder Mischa Zverev gegen Bernard Tomic aus Australien. Tommy Haas, der auf seiner Abschiedstournee von den Organisatoren der Rasen-Veranstaltung im Südwesten der britischen Hauptstadt eine Wildcard erhielt, trifft zunächst auf einen Qualifikanten. In der zweiten Runde könnte der 39-Jährige dann auf den Schweizer Stan Wawrinka treffen. Philipp Kohlschreiber hat in dem früheren US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien ein kniffliges Los erwischt.

Die frühere Finalistin Sabine Lisicki bekommt es zum Auftakt mit der an Nummer 27 gesetzten Kroatin Ana Konjuh zu tun. Lisicki war erst in der vergangenen Woche beim Rasenturnier auf Mallorca nach langer Verletzungspause auf die Tour zurückgekehrt. 2013 bestritt die Berlinerin an der Church Road das Endspiel gegen die Französin Marion Bartoli, steht nun aber vor einer schweren Erstrunden-Aufgabe.

Noch härter traf es Andrea Petkovic. Die Darmstädterin spielt gegen die an Position acht eingestufte Slowakin Dominika Cibulkova. Julia Görges tritt gegen Lessia Zurenko aus der Ukraine an, Mona Barthel gegen die Amerikanerin Coco Vandeweghe. Carina Witthöfts erste Gegnerin ist die an Nummer 26 gesetzte Mirjana Lucic-Baroni aus Kroatien. Annika Beck und Tatjana Maria treffen auf Qualifikantinnen.

Am Montag beginnt das Hauptfeld mit der oberen Tableau-Hälfte bei den Herren, zu der auch Haas und Kohlschreiber zählen, und der unteren bei den Damen mit Petkovic, Lisicki und Witthöft. Am Dienstag startet der Rest des Feldes in die mit 31,6 Millionen Pfund dotierte Veranstaltung.

von dpa

erstellt am 30.Jun.2017 | 13:21 Uhr