8. Spieltag : Kiel an die Tabellenspitze zurück - Heimsieg für Aue

Holstein Kiel ist nach dem 3:1 beim MSV Duisburg am Freitagabend zurück an der Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga. Hannes Drews hat mit dem 1:0 gegen Sandhausen seinen ersten Heimsieg als Trainer des FC Erzgebirge Aue gefeiert.