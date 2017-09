2. Bundesliga : Kiel zurück an Tabellenspitze - Bielefeld schlägt Nürnberg

Holstein Kiel hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst zurückerobert. Am Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Markus Anfang gegen den VfL Bochum mit 3:0 (2:0) und feierte am 9. Spieltag den sechsten Saisonsieg.