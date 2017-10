Deutsche Eishockey Liga : Köln siegt im Derby gegen die DEG - Nürnberg wieder vorn

vergrößern 1 von 1 Foto: Marius Becker 1 von 1

von dpa

erstellt am 13.Okt.2017 | 22:24 Uhr

Der ehemalige Nationalspieler Kai Hospelt erzielte in der zweiten Minute der Overtime das entscheidende Tor. Die Haie-Mannschaft von Trainer Cory Clouston, die in der regulären Spielzeit eine 2:0-Führung verspielt hatte, bleibt damit in der Tabelle als Fünfter vor dem rheinischen Rivalen (8.).

Shawn Lalonde und Ryan Jones hatten die Gastgeber mit einem Doppelschlag zunächst in Führung gebracht. Die DEG-Profis Alexander Barta und Eduard Lewandowski glichen im zweiten Drittel aus. In der vergangenen Saison hatte Düsseldorf beide Derbys in Köln gewonnen.

Die Nürnberg Ice Tigers sind dank des 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) gegen die Krefeld Pinguine wieder Tabellenführer und lösten die Eisbären Berlin ab, die sich bereits am Vortag mit 3:1 gegen Schwenningen behauptet hatten. Meister EHC Red Bull München feierte auswärts ein 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) bei den Straubing Tigers und bleibt damit an den Nürnbergern und Berlinern dran.

Einen Rückschlag mussten die Adler Mannheim hinnehmen. Vor eigenem Publikum verloren die verletzungsgeplagten Adler gegen die schwach in die Spielzeit gestarteten Iserlohn Roosters deutlich mit 2:5 (1:1, 0:1, 1:3). Noch ohne den neuen Cheftrainer Rob Daum verließen die Sauerländer dank des vierten Saison-Erfolgs den letzten Tabellenplatz und schoben sich vor Straubing.

