Unentschieden gegen Mainz : Kölns Abstieg kaum vermeidbar - Veh: «Wir geben nicht auf»

Für den 1. FC Köln gibt es im Abstiegskampf kaum noch Hoffnung: Fünf Spiele vor dem Saisonende hat der FC nach dem 1:1 gegen Mainz sechs Zähler Rückstand auf die 05er auf dem Relegationsplatz. Aufgeben will offiziell aber niemand.

von dpa

08. April 2018, 13:03 Uhr

Köln (dpa) - Es fühlte sich alles nach Abstieg an. Die Blicke, die Gesten, die Reaktionen, jede Regung der Spieler und Verantwortlichen des 1. FC Köln nach dem bitteren 1:1 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 sagten: Game over, das war's.

Nationalspieler Jonas Hector brach frustriert ein Interview ab, Torhüter Timo Horn starrte fassungslos in den Kölner Frühlingshimmel und aus der Kabine war ein laut auf den Boden krachender Koffer als Zeuge des Kölner Frustes zu hören.

«Die Spieler sind niedergeschlagen», berichtete Trainer Stefan Ruthenbeck am Morgen nach dem Spiel: «Wir haben ja selbst ein Endspiel ausgerufen. Und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit wieder verringert worden. Mit dieser Situation tut sich die Mannschaft schwer.»

Nach der verpassten Großchance im Keller-Duell ist der sechste Abstieg aus der Fußball-Bundesliga kaum noch zu vermeiden. Dass die Kölner durch den 3:2-Sieg des Hamburger SV drei Stunden später gegen Schalke wieder auf den letzten Platz abrutschten, war da nur die bittere Pointe. Abwehrspieler Dominique Heintz antwortete auf die Frage, ob er noch Hoffnung auf den Klassenverbleib habe: «Rechnerisch geht es noch. Aber man muss realistisch bleiben. Heute bin ich sehr traurig und enttäuscht.»

Sportchef Armin Veh wollte den Klassenverbleib offiziell noch nicht abschreiben. «Wir geben nicht auf, keine Frage, aber die Chance ist nun relativ gering», erklärte er: «Wir haben sechs Punkte Rückstand, die schlechtere Tordifferenz und jetzt auch noch den HSV vor uns. Aber die Situation, dass wir es gar nicht mehr schaffen können, ist noch nicht eingetreten.»

Dennoch treibt Veh nun die Planungen für die 2. Liga voran. In den nächsten Tagen will er erstmal Gespräche mit Leistungsträgern mit Ausstiegsklauseln wie Horn, Heintz, Hector oder Leonardo Bittencourt führen, ob sie sich im Fall der Fälle einen Verbleib vorstellen könnten. Dabei hofft Veh sogar auf einen Verbleib von Hector, der am Samstag das 1:0 erzielte (7.). «Normalerweise kann man sich nicht vorstellen, dass ein Nationalspieler von 27 Jahren in die 2. Liga geht», sagte Veh in der Sendung «Wontorra» im TV-Sender Sky: «Aber Jonas ist ein außergewöhnlicher Typ. Deshalb könnte ich mir zu einem gewissem Prozentsatz vorstellen, dass er bei uns bleibt.»

Fakt ist: Der 1. FC Köln spielt nach der in der Hinserie zeitweise schlechtesten Ausbeute der Bundesliga-Historie insgesamt eine ordentliche Rückrunde. Aus den Heimspielen gegen Augsburg, Hannover (beide 1:1), Stuttgart (2:3) und Mainz holte er aber insgesamt nur drei Punkte - für eine große Aufholjagd, für ein Wunder gar, ist das dann eben doch zu wenig.

«Ich glaube schon, dass mehr drin gewesen wäre», sagte Veh deshalb, hatte aber auch eine schlüssige Begründung für die verschenkten Punkte: «Das ist eine psychologische Sache. Wir kommen zurück, dann sind wir weg, dann kommen wir wieder zurück, dann sind wir wieder weg - so geht das schon seit Wochen. Und irgendwann kriegst du das einfach nicht mehr gebacken.»

Doch auch für Mainz fühlte sich das Unentschieden nicht wie ein Sieg an. Zum einen vergaben die 05er in der Schlussphase bei zahlreichen Großchancen den Sieg, zum anderen gewann der Tabellen-15. Wolfsburg zeitgleich 2:0 in Freiburg. «Es ist ärgerlich, dass wir hier zwei Punkte verschenkt haben», sagte Mittelfeldspieler Danny Latza.

Nicht einmal Torschütze Pablo De Blasis (50.) war uneingeschränkt zufrieden. In der Nachspielzeit hatte er mit einem schlampigen Pass auf den alleine Richtung Tor laufenden Ex-Kölner Anthony Ujah die größte aller Siegchancen verschenkt. «Daran denke ich mehr als an das Tor», sagte De Blasis: «Wir haben zwei Punkte liegen lassen.»