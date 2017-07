Grönefeld-Aus im Doppel : Kroate Cilic erster Wimbledon-Finalist

Marin Cilic steht in seinem zweiten Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier. Knapp drei Jahre nach seinem US-Open-Titel 2014 schafft es der Kroate in Wimbledon in das Finale. Eine deutsche Spielerin dagegen scheitert im Doppel im Halbfinale.