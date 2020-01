Europameisterschaft : Kroatien nach Handball-Krimi im EM-Finale gegen Spanien

Kroatien steht zum dritten Mal nach 2008 und 2010 im Finale der Handball-Europameisterschaft. Angeführt vom Kieler Duvnjak behalten die Kroaten in einem spektakulären Schlagabtausch mit Norwegen die Oberhand und treffen nun auf Spanien.

24. Januar 2020, 22:27 Uhr

Altmeister Domagoj Duvnjak ging nach dem späten Happy End zu Boden wie ein angeschlagener Boxer.

«Ich bin einfach nur auf das Parkett gefallen und habe Gott gedankt», sagte Kroatiens Kapitän nach dem 29:28 (26:26, 23:23, 12:10) nach zweimaliger Verlängerung im Halbfinale der Handball-EM gegen Gold-Favorit Norwegen um seinen künftigen Kieler Vereinskollegen Sander Sagosen.

«Das war das schwerste Spiel meines Lebens. Ich habe keine Kraft mehr und bin einfach nur glücklich, heute mit einer Medaille zu schlafen», sagte Duvnjak am Freitag nach dem packenden Match in Stockholm. Im Endspiel am Sonntag (16.30 Uhr) trifft der 31 Jahre alte Rückraumspieler vom deutschen Rekordmeister auf Spanien. Der Titelverteidiger setzte sich im zweiten Halbfinale gegen Slowenien mit 34:32 (20:15) durch.

Damit kommt es zum Gold-Duell zwischen den zwei Teams, an denen die deutsche Mannschaft bei der Endrunde gescheitert war. Dadurch steht vorzeitig fest, dass die DHB-Auswahl bei der Olympia-Qualifikation im April in Berlin auf Rekord-Europameister Schweden und Slowenien trifft. Der dritte Rivale wird noch bei der Afrika-Meisterschaft ermittelt.

Mit acht Toren führte Duvnjak die Kroaten zum dritten Mal ins Endspiel und lässt den EM-Zweiten von 2008 und 2010 vom ersten kontinentalen Titel träumen. «Das war heldenhaft», lobte Kroatiens Teammanager Igor Vori den Auftritt im Handball-Krimi vor 16 573 Zuschauern.

Für die Norweger um den besten Turnierschützen Sagosen, der sogar zehnmal traf, platzte dagegen nach jeweils zweiten Plätzen bei der WM 2017 und 2019 der Traum vom ersten Gold. «Es tut mir ziemlich leid für die Jungs, die das ganze Spiel über gekämpft haben», sagte Trainer Christian Berge. Die Zeitung «Verdens Gang» titelte nach den 80 hochspannenden Minuten in ihrer Online-Ausgabe: «Norwegen verliert wahnwitziges EM-Drama.»

Die erste Halbzeit gehörte den Kroaten. Das lag vor allem daran, dass sie Sagosen nach dessen starkem Beginn mit vier der ersten sechs Tore für Norwegen besser in den Griff bekamen. Zudem wirkte Kroatien mannschaftlich geschlossener und kam vor allem über Kreisläufer Marino Maric (6 Tore) vom Bundesligisten MT Melsungen immer wieder zum Abschluss.

Nach dem Wechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die künftigen Vereinskollegen Duvnjak und Sagosen die Protagonisten waren. Der norwegische Rückraumspieler, der im Sommer von Paris Saint-Germain zum THW Kiel wechselt, war nun kaum noch zu stoppen.

Doch Duvnjak hielt immer wieder dagegen und rettete sein Team mit einem in letzter Sekunde verwandelten Siebenmeter in die zweite Extra-Time, in der Zeljko Musa vom SC Magdeburg wenige Sekunden vor Schluss den umjubelten Siegtreffer erzielte. «Das war mein erster Wurf aufs Tor im gesamten Turnier und ein sehr emotionaler Moment für mich», sagte der bullige Kreisläufer.