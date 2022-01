Leichtathletik : Laager Laufgruppe startet am Sonntag ins neue Jahr

Wer sich am Wochenende sportlich betätigen möchte, ist am kommenden Sonntag beim Neujahrslauf des SC Laage richtig.

Avatar_prignitzer von Robert Grabowski

19. Januar 2022, 15:00 Uhr

Wer sich am Wochenende sportlich betätigen möchte, ist am kommenden Sonntag beim Neujahrslauf des SC Laage richtig.

Zu den häufigsten Neujahrs-Vorsätzen gehört traditionell, mehr Sport zu machen oder sich zu bewegen. Den perfekten Einstieg bietet auch in diesem Jahr die Laufgruppe des Sportclubs Laage. Am kommenden Sonntag, um 10 Uhr, werden nach dem Vorbild der geführten Laager Stadtläufe Läuferinnen, Läufer und Walker ohne Wettkampfdruck die angebotenen, zum Teil recht anspruchsvollen Strecken im Zuge des „Barmer“-Neujahrslaufes in Laage über 3 Kilometer, 6 Kilometer und 10 Kilometer bewältigen.

Auf eine Zeitnahme wird verzichtet

Auf ihren Laufstrecken werden die Aktiven die Altstadt mit dem Rathaus, die Stadtscheune und den Wasserturm anlaufen, aber auch die neueren Wohngebiete Camp Wiese, Schwednißtannen und Pahl Stücke gehören in das zünftige Laufprogramm. Auf eine Zeitnahme und diverse Wertungen wird dabei verzichtet.

Ortskundige dienen als Tempomacher

Da sich dieser Volkslauf auch an weniger trainierte und „ihre Sportart suchende“ Menschen richtet, werden die Organisatoren verschiedene ortskundige Läuferinnen und Läufer als Tempomacher einsetzen. „Damit ist gewährleistet, dass jeder Teilnehmer wieder zum Start- und Zielpunkt geleitet wird“, erklärt André Stache vom SC Laage.

Veranstaltung wird unter 2G-plus-Regeln durchgeführt

Im Ziel erhält jeder Teilnehmer eine Medaille mit dazugehöriger Urkunde. Start und Ziel des Laager Neujahrslaufes befinden sich direkt an der Recknitzsporthalle an der B 108. Die Anmeldung ist ab 9 Uhr möglich. Wichtig ist die Tatsache, dass die Veranstaltung unter 2G-plus-Regeln stattfinden wird. Tests können vor Ort abgenommen werden. Vollständig geboosterte Teilnehmer benötigen keinen tagesaktuellen Test. Und um die Verpflegung vor Ort muss sich auch keiner Sorgen machen.