Europa League : Leipzig will sich in Neapel teuer verkaufen

Die Aufgabe könnte nicht schwerer sein. Das scheint die Leipziger erst recht zu reizen. Das Duell mit dem SSC Neapel hat gehobenes Champions-League-Niveau, selbst wenn beide Teams es dort als Dritter jeweils nicht weit(er) brachten. Aufpassen muss RB auf den SSC-Sturm.

von dpa

14. Februar 2018, 12:58 Uhr

Von Ehrfurcht vor dem Spitzenreiter der Serie A keine Spur. «Wir brauchen uns nicht zu verstecken, auch nicht vor Neapel», sagte Kapitän Willi Orban vor dem Hinspiel des deutschen Fußball-Vizemeisters RB Leipzig in der Europa-League-Zwischenrunde.

Am Donnerstag (21.05 Uhr) und damit fast 30 Jahre nach dem historischen letzten Leipziger Europapokal-Pflichtspiel vor der RBL-Geburtsstunde können die jungen Leipziger beim SSC Neapel fast nur gewinnen.

«Dass es eine wahnsinnig starke Mannschaft und ein gefühltes Champions-League-Los ist, ist allen klar», sagt Abwehrchef Orban: «Auf dem Niveau zu spielen, ist für uns Gold wert.»

Die großen Namen hatten die Leipziger bei der Champions-League-Auslosung schon vermisst, dann scheiterten sie als dennoch beachteter Debütant an Besiktas Istanbul und dem FC Porto. Mehr als der SSC Neapel nun ging wohl nicht. «Das ist ein großer Brocken für uns», sagt Mittelfeldspieler Kevin Kampl.

Eine Niederlage kassierte Napoli erst in dieser Serie-A-Saison. Daheim, im Stadio San Paolo am ersten Dezember gegen Meister und Pokalsieger und Verfolger Juventus Turin. Auswärts ist die Mannschaft um den nur 1,69 Meter großen belgischen Mittelstürmer Dries Mertens in der italienischen Meisterschaft ungeschlagen - kein gutes Omen fürs Rückspiel am 22. Februar in der Red Bull Arena.

Umso wichtiger wird ein gutes Hinspiel-Resultat sein. «Wir wollen unsere Haut in Neapel so teuer wie möglich verkaufen», betont Trainer Ralph Hasenhüttl. Rechtzeitig zum Start in die Vorbereitung auf das italienisch-deutsche Gipfeltreffen konnte er die zuletzt erkälteten Marcel Sabitzer und Diego Demme, Vater Italiener und benannt nach Neapels argentinischer Ikone Diego Maradona, wieder im Training begrüßen.

Voraussichtlich kann der Coach des zweimal zuletzt zu Null siegreichen Bundesliga-Zweiten trotz ein paar nicht zur Verfügung stehender Akteure in Fast-Bestbesetzung antreten. Mit zur Delegation, die am Mittwoch den Charterflieger bestieg, gehörte auch Schwedens Mittelfeld-Star Emil Forsberg, der wochenlang verletzt gefehlt hatte und dabei ist, seinen Trainingsrückstand aufzuholen.

Stefan Ilsanker ist zwar gesperrt, zählte in den vergangenen Wochen aber meist nicht zur Startformation. Neuzugang Ademola Lookman, bisher Einwechselspieler, ist für die Europa League nicht spielberechtigt. Nationalspieler Marcel Halstenberg fehlt wegen seines Kreuzbandrisses in der Leipziger Abwehrkette.

Auf die wird es aber besonders ankommen. Denn Neapels Angriff hat es in sich. Neben Mertens sorgt Lorenzo Insigne für Gefahr. Der italienische Nationalstürmer misst gerade mal 1,63 Meter und ist aktuell der beste Vorbereiter der Liga. Dazu gesellt sich der Spanier José Callejon, 1,78 Meter groß und einst bei Real Madrid. Am vergangenen Samstag trafen er und Mertens beim 4:1-Heimsieg nach 0:1-Rückstand gegen Lazio Rom zur Einstimmung aufs erste Leipzig-Duell.

Klar ist, dass der Club aus der Hafenstadt deutlich mehr zu verlieren hat. Seit dem UEFA-Pokalsieg 1989 mit Maradona, als die Azzurri sich auf dem Weg dahin auch gegen Lokomotive Leipzig durchsetzten, konnte Neapel international keinen Titel mehr gewinnen. Zudem gieren die Neapolitaner nach dem ersten Scudetto seit 1990, auch noch mit Maradona.

In seiner dritten Saison beim SSC könnte Trainer Maurizio Sarri gleich zwei Sehnsüchte stillen. Was einen möglichen Triumph in der Europa League betrifft, muss Neapel aber erstmal die forschen und vor allem wieder erstarkten Leipziger um Torjäger Timo Werner bezwingen. «Wir freuen uns drauf. Wir trauen uns zu, auch dort zu null zu spielen. Vielleicht nehmen wir ein 0:0 mit, vielleicht machen wir auch einen rein», sagte Orban.