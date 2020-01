Bundesliga am Sonntag : Lewandowski startet nach Leisten-OP - Herthas Stark fehlt

Pünktlich zum Rückrundenstart steht Stürmer Robert Lewandowski nur 29 Tage nach einem Eingriff an seiner linken Leiste wieder in der Startaufstellung des FC Bayern.

Avatar_prignitzer von dpa

19. Januar 2020, 15:01 Uhr

Der polnische Torjäger beginnt im Team der Münchner von Coach Hansi Flick in der Partie bei Hertha BSC und Trainer Jürgen Klinsmann ab 15.30 Uhr (Sky). Lewandowski war gleich nach dem 2:0-Sieg über den VfL Wolfsburg zum Ende der Hinrunde an der Leiste operiert worden. Das Trainingslager in Katar hatte er deshalb ausgelassen und in München an seiner Rückkehr gearbeitet.

Die Innenverteidigung nach den Ausfällen der Langzeitverletzten Lucas Hernández, Javi Martínez und Niklas Süle bilden David Alaba und Jérôme Boateng. Die Münchner müssen zudem auf den gelbgesperrten Joshua Kimmich verzichten, vor der Abwehr sollen Thiago und Leon Goretzka agieren. Serge Gnabry sitzt nach Achillessehnenproblemen zunächst auf der Bank.

Die Berliner müssen kurzfristig auf Nationalspieler Niklas Stark verzichten. Der Innenverteidiger fällt mit einer fiebrigen Erkältung aus, in den letzten drei Partien der Hinrunde war er unter Klinsmann nicht zum Einsatz gekommen. In der zentralen Defensive rückt Karim Rekik überraschend auf die Bank, für ihn startet Jordan Torunarigha. Im defensiven Mittelfeld gibt Winter-Neuzugang Santiago Ascacibar sein Pflichtspieldebüt für Hertha.