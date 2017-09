Draxler beginnt : Löw kündigt gegen Norwegen «zwei, drei Wechsel» an

vergrößern 1 von 4 Foto: Jan Woitas 1 von 4







«Veränderungen plane ich auf jeden Fall», erklärte der Bundestrainer am Tag vor der Partie am Montag in Stuttgart. Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona wird wie beim jüngsten 2:1 in Tschechien im Tor stehen, kündigte Löw an. Zudem plane er mit seinem Confed-Cup-Kapitän Draxler (Paris Saint-Germain) von Beginn an. Es gebe noch einige Fragezeichen, sagte der Chefcoach: Und es werde «zwei, drei Wechsel» in der Startformation geben.

Ob Weltmeister Sami Khedira nach seiner Kniereizung, die einen Einsatz in Prag unmöglich gemacht hatte, eingesetzt wird, bleibt offen. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte am Samstag nur individuell trainiert. Ein Härtetest sollte noch folgen. «Mal sehen, ob er wieder voll belastbar ist», äußerte Löw. Khedira ist zuversichtlich: «Ich denke, dass das Knie wieder erholt ist. Ich hoffe, dass ich die Möglichkeit bekomme, mich an alter Wirkungsstelle zu beweisen», sagte der Ex-Stuttgarter.

Offen ließ Löw die Besetzung im Angriff. Der junge Leipziger Timo Werner (21), der bis zum Sommer 2016 für den VfB Stuttgart gespielt hatte, bekam von Löw viel Lob. Bei Routinier Mario Gomez (32) blieb der Bundestrainer vage hinsichtlich eines Einsatzes. Man spüre, «dass er in einer guten Verfassung ist», sagte Löw zum Wolfsburger: «Mal sehen, wie wir die Besetzung im Sturm machen.»

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 14:03 Uhr