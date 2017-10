WM-Qualifikation : Löw startet Vorbereitung auf Nordirland mit 22 Spielern

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

von dpa

erstellt am 03.Okt.2017 | 17:46 Uhr

Erstmals seit einem Jahr Länderspielpause war in Frankfurt auch Bayern-Abwehrspieler Jérôme Boateng wieder im Kreis der Fußball-Nationalmannschaft dabei. Leipzigs Timo Werner hatte am Montag wegen Problemen an der Halswirbelsäule und am Kiefergelenk absagen müssen.

Die DFB-Auswahl fliegt am Mittwoch mit einem Charterjet nach Nordirland und kann nach bislang acht Siegen in acht Spielen mit einem Remis im Windsor Park das Ticket für die WM 2018 in Russland lösen. Zum Abschluss der Qualifikation kommt es am Sonntag noch zum Spiel gegen Aserbaidschan in Kaiserslautern.

