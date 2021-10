Volleyball Regionalliga Nord Frauen : 1. VC Parchim unterliegt Pampow glatt in drei Sätzen

Die Zuschauer in der Fischerdammhalle sahen trotz der Niederlage des 1. VC Parchim gegen MSV Pampow ein spannendes Duell mit knappen Satzergebnissen.

Parchim | Die Parchimerinnen hatten es zumindest in den Sätzen zwei und drei in der Hand zu gewinnen. „Da haben wir in den entscheidenden Situationen Fehler gemacht oder waren zu verkrampft“, spricht Janine Carli die Schlussphasen an. Sowohl im zweiten als auch im dritten Satz war Parchim mit Satzbällen am Drücker, brachte diese aber nicht durch. „Insgesamt bin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.