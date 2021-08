Fußball-Landesliga und Landesklasse : Endlich Auftakt der Punktspielsaison

Nach dem Einstieg in die Pflichtspiele am Pokalwochenende, geht es jetzt nach zehnmonatiger Pause wieder um Punkte in den Fußball-Ligen.

Parchim | Eine spannende Saison erwartet die Teams auf Landesliga- und Landesklasse-Niveau. Die Reduzierung der aktuell drei Landesliga-Staffeln mit 35 Teams auf zwei 14er-Staffeln zur darauf folgenden Saison erfordert elf Absteiger. Die Landesklasse büßt ebenfalls eine Staffel ein. Die dann vorgesehene Struktur mit vier 14er-Staffeln sieht satte 24 Absteiger v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.