Handball Oberliga Ostsee-Spree : Leistungssteigerung der Plauer Jungs reichte nicht zum Punktgewinn

Im ersten Spiel in der Meisterschaftsrunde der Oberliga Ostsee-Spree unterlagen die B-Jugendhandballer des Plauer SV zu Hause gegen den HSV Wildau mit 27:31.

Plau am See | Da die Plauer Jungs die Vorrunde in der Staffel B absolvierte, der HSV Wildau in der A-Staffel, kannten sich beide Teams noch nicht. Die Gäste aus Brandenburg starteten als Tabellendritter ihrer Vorrunde ohne Punktgewinn in die Endrunde. Die Plauer nahmen 6:2 Punkte mit ins Finale. Das sagte aber noch nicht viel über die Stärke des Gegners aus. Die Se...

