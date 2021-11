Handball Bezirksliga West : Plauer B-Jugend verteidigt mit Sieg gegen Hagenow Tabellenführung

Einen Start nach Maß kann das Trainer- und Betreuerteam der B-Jugend-Handballer vom Plauer SV II nach dem vierten Spieltag konstatieren. Vier Spiele, vier Siege und Tabellenplatz eins.

Plau am See | Während die Plauer Seabulls vergangene Woche beim knappen 18:17-Auswärtssieg in Wittenburg noch mit einem blauen Auge davonkamen, steigerten sie sich im Spitzenspiel gegen Ligakontrahent Hagenower SV deutlich und brannten beim 35:28-Erfolg ein wahres Angriffsfeuerwerk ab. Und das, obwohl der PSV mit fünf Absagen personell nicht optimal aufgestellt war...

