Handball in Schwerin : B-Juniorinnen von Grün-Weiß umgehen Quali-Runde

Der Schweriner Nachwuchs ist für deutsche Meisterschaft in der Gruppe gesetzt und spielt gegen Blomberg oder Königsdorf.

Schwerin | Am späten Montagabend hatte man beim SV Grün-Weiß Schwerin endlich Gewissheit, ob die eigenen B-Juniorinnen bei den deutschen Meisterschaften in diesem Jahr zunächst noch in eine Qualifikation müssen oder aber direkt in eine der vier Gruppen gesetzt sein werden. Mit Schwerin und dem Frankfurter HC gab es im Vorfeld zwei Bewerber aus dem Ostsee-Spree-B...

