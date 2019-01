Vor Joshua Kimmich und Leroy Sané : BVB-Star Marco Reus zum Nationalspieler des Jahres gewählt

Der Kapitän von Borussia Dortmund wurde vor Joshua Kimmich und Leroy Sané auf den ersten Platz gewählt.

von dpa

06. Januar 2019, 13:37 Uhr

Berlin | Marco Reus ist zum Fußball-Nationalspieler 2018 gewählt worden. Der 29 Jahre alte Offensivspieler von Borussia Dortmund gewann die Abstimmung des Fanclubs Nationalmannschaft auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit 33,9 Prozent der abgegebenen 89.928 Stimmen, wie der Verband am Wochenende mitteilte.

Platz zwei knapp hinter Reus belegte Joshua Kimmich vom FC Bayern München mit 31 Prozent der Voten. Der 23-Jährige war 2018 der Akteur mit der meisten Einsatzzeit in den 13 Länderspielen.

Auf Platz kam Leroy Sané mit 10,3 Prozent. Der 21 Jahre alte Offensivspieler von Manchester City war von Bundestrainer kurz vor der missratenen Weltmeisterschaft in Russland aus dem DFB-Aufgebot gestrichen worden. Sané konnte aber bei den letzten Auftritten 2018 gegen Russland (3:0) und die Niederlande (2:2) mit guten Leistungen und jeweils einem Tor bei den Anhängern für sich werben.

Ein Lichtblick während der WM

Kimmich und Sané stehen auch für den Umbruch im DFB-Team, den Löw in diesem Jahr in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 fortführen will. Deutschlands Gruppengegner sind die Niederlande, Nordirland, Weißrussland und Estland.

Der in der Vergangenheit so häufig verletzte Reus bestritt im vergangenen Jahr immerhin acht von 13 Länderspielen. Zudem konnte der BVB-Kapitän auch beim deutschen Vorrunden-Aus bei der WM für einige der wenigen positiven Akzente sorgen. So erzielte Reus in Russland beim einzigen Sieg der deutschen Mannschaft gegen Schweden (2:1) den Ausgleichstreffer. Das damalige Siegtor von Toni Kroos (Real Madrid) in der Nachspielzeit wurde bei der Abstimmung der Fans auf DFB.de mit großem Vorsprung zum "Nationalmannschaftstor des Jahres" gewählt.