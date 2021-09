Schwerin : Neuformierter Basketballverein startet in die erste Saison

Lange Zeit war es still um den Basketball in Schwerin. Ein Schullehrer und ein Basketballtrainer versuchen nun, die Sportart in der Landeshauptstadt wiederzubeleben.

Schwerin | 16:30 Uhr, Pausenhof der ecolea Internationale Schule Schwerin. Obwohl ihr Training erst in einer halben Stunde beginnt, sind Johann Dittmann und Anton Nau schon da. Sie passen sich die Bälle zu, gehen ins Dribbling und trainieren das 1-gegen-1-Duell. Die beiden Schüler sind seit über einem Jahr beim Basketballverein Schwerin aktiv und gehören damit z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.