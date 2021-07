Motocross : In der Vellahner Heide ging es staubig zu

Die neue Bewässerung auf der heimischen Motocross-Strecke ist ein zentrales Projekt des MC Vellahn. Das erste öffentliche Training seit dem Lockdown zeigte auch, warum: Es wurde eine staubige Angelegenheit.

Vellahn | Schon als Thomas Herr am Vormittag auf das Gelände kam, sah er das Malheur. Es staubte gewaltig. „Das war wohl eines unserer schlechtesten Trainings. Wir sind selber enttäuscht. Aber was willst du machen?“, stellte der sportliche Leiter des MC Vellahn als rhetorische Frage in den Raum. Wer nach Vellahn komme, sei perfekte Trainingsbedingungen gewohnt....

