Triathlon in Zarrentin : Bisher wenig Resonanz auf virtuelle Wettkampf-Variante

Der Trainingsbetrieb im Vereinssport kann so langsam wieder anlaufen. Bis zu den ersten Wettkämpfen wird aber noch einige Zeit vergehen. Da muss man sich als Veranstalter etwas einfallen lassen.

Zarrentin | Ein bisschen enttäuscht ist Regina Taube schon. Nachdem die Triathlon-Sektionsleiterin vom TSV Empor Zarrentin vor einigen Wochen publik gemacht hatte, dass die achte Auflage des Empor-Triathlons am 19. Juni in virtueller Form über die Bühne gehen soll, ist wenig passiert. Aus der näheren Umgebung kam einiges an Zustimmung, ansonsten herrschte aber Sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.