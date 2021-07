Fußball-Testspiele : SG Aufbau Boizenburg noch weit von Verbandsliga-Form entfernt

„Das Ergebnis ist zweitrangig“, sagen Fußball-Trainer gerne über die Einordnung von Testspielen. Sie wollen ihre Vorgaben umgesetzt sehen. Was der Boizenburger Mannschaft zuletzt nicht wirklich gelungen ist.

Boizenburg | In gut drei Wochen wird die Fußballsaison 2021/22 in Mecklenburg-Vorpommern mit der ersten Runde in den Pokalwettbewerben (Land und Kreis) eingeläutet. Eine Woche später startet der Punktspielbetrieb. Es beginnt so langsam die heiße Vorbereitungsphase. Enttäuschende Leistung intensiv ausgewertet Die Boizenburger Aufbau-Kicker scheinen noch nicht...

