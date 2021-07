Fußball-Testspiele : SG Aufbau Boizenburg will an den richtigen Stellschrauben drehen

Die Fußballer hierzulande biegen auf die Zielgerade ihrer Saisonvorbereitung ein. Nach eher mageren Ergebnissen wollen es die Verbandsliga-Kicker von Aufbau Boizenburg gegen Empor Zarrentin noch einmal wissen.

Boizenburg | Wenn die Boizenburger am Donnerstagabend gegen die zwei Spielklassen tiefer eingeordneten Landesklasse-Kicker aus Zarrentin auflaufen, dann wollen sie an die guten Ansätze anknüpfen, die Aufbau-Trainer Alexander Lamer trotz der klaren 0:4-Niederlage bei der SG 03 Ludwigslust/Grabow zumindest in der ersten Halbzeit gesehen hat. „Wir müssen jetzt an den...

