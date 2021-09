Fußball-Verbandsliga : Gute Anfangsphase reicht Aufbau Boizenburg nicht für Punktgewinn

Die Hoffnungen des Boizenburger Trainers Alexander Lamer haben sich nicht erfüllt. Mit dem 1:4 im Sonntagsspiel beim FSV Kühlungsborn kassierte das Verbandsliga-Schlusslicht die sechste Punktspielniederlage.

Kühlungsborn/Boizenburg | Alexander Lamer fasste seine Enttäuschung in einem Wort zusammen, charakterisierte den Boizenburger Auftritt in Kühlungsborn schlicht als „Katastrophe“. Dabei waren die Gäste vielversprechend ins Spiel gestartet und durch Truong Thanh Pham in Führung gegangen (14.). „Danach ist uns völlig die Luft ausgegangen“, lässt sich der weitere Verlauf für den A...

