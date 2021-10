Fussball Landesklasse IV : Brüeler SV setzt Aufwärtstrend mit Sieg gegen Schweriner SC fort

Mit dem vierten Heimsieg der Saison schießt sich der Brüeler SV in die obere Region der Tabelle. Nach dem 4:1 gegen den Schweriner SC hat der BSV Tuchfühlung zur Spitze.

Brüel | Allerdings geht es in der Staffel IV der Landesklasse ziemlich eng zu. Die Plätze eins bis fünf trennen nur vier Punkte. Mit dem Dreier vom Wochenende rücken die Brüeler mit jetzt 19 Punkten auf einen Zähler an Spitzenreiter SV Stralendorf heran. Der nächste Spieltag könnte da noch einiges durcheinander bringen. Die Brüeler haben am kommenden Samstag ...

