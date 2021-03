Ex-Geschäftsführer des Verbands : Er war lange das Gesicht des Volleyballs in MV

Nach 18 Jahren als Geschäftsführer des Volleyballverbandes MV hat sich Burkhard Wiebe in den Ruhestand verabschiedet.

Schwerin | An der Tür der Geschäftsstelle des Landesvolleyballverbandes (VMV) in der Schweriner Von-Flotow-Straße wird Burkhard Wiebe immer noch als Geschäftsführer ausgewiesen. Die Aktualisierung war allen Beteiligten wohl nicht so wichtig. Denn seit 11. Januar hat hier der Rostocker Marko Liebold (42 Jahre) das „Sagen“. So ganz von Bord gegangen ist aber Wiebe...

