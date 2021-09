Reitsport : Christoph Maack zweifacher S-Sieger beim Jubiläumsturnier in Crivitz

Der Reit- und Fahrverein Crivitz feierte ein kleines Jubiläum – das 30. Reitturnier mit Kreismeisterschaft im Springreiten.

Crivitz | Das Turnier ist bei den Reitern im Land seit Jahren sehr beliebt. Auch beim Jubiläum gab es trotz des zeitgleichen Drei-Sterne-Turniers in Mühlengeez volle Starterfelder „Am Bürgerholz“ in Crivitz. Für einen Reiter war das Turnier besonders erfolgreich und so etwas wie Balsam auf der Seele. Christoph Maack aus Kirch-Mummendorf, ein begnadeter Erfol...

