Unfall beim Spiel : Der Fußball gerät beim Heimsieg des SV 90 Lohmen zur Nebensache

Die Landesklasse-Partie des SV 90 Lohmen gegen den FC Aufbau Sternberg musste für 43 Minuten unterbrochen werden, weil sich Lohmens Patrick Salow schwer verletzte. Nebenbei schlägt der Toptorjäger doppelt zu.

Lohmen | Bis zur 38. Minute war die Partie zwischen dem SV 90 Lohmen und FC Aufbau Sternberg ein ganz gewöhnliches Fußballspiel. In dem sich zwei Abstiegskandidaten der Landesklasse IV gegenüberstanden. Dann begegneten sich Lohmens Patrick Salow und Sternbergs Mathias Dolika am rechten Strafraumeck der Aufbau-Hälfte in einem Zweikampf um den Ball. Dabei set...

