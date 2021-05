Badminton : Schweriner Luca Wiechmann trumpft international auf

Das BSC-Talent holt auf der Balearen-Insel Silber im Doppel und verpasst Edelmetall im Einzel nur denkbar knapp.

Ibiza | Endlich wieder Turnierluft schnuppern, endlich wieder richtig Badminton spielen. Was in Deutschland nicht möglich ist, war auf der spanischen Balearen-Insel Ibiza mit großem Aufwand machbar. Luca Wiechmann, Talent vom BSC Schwerin, machte sich auf den Weg und belohnte sich am Ende beim Spanish U17 International 2021 mit Silber im Doppel. Einzelmeda...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.