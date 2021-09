Fußball-Kreispokal Ü35 : Oldies ermitteln am Freitagabend ihre Finalisten

Mallentin, Bad Kleinen, Gadebusch und Schönberg – wer spielt sich ins Endspiel des Ü35-Kreispokals Schwerin-NWM und folgt am 3. Oktober Vorjahressieger Anker Wismar?

Gadebusch | Der Tag der Deutschen Einheit ist nicht nur ein Feiertag. Für den Fußballkreis Schwerin-Nordwestmecklenburg ist es nämlich auch ein Finaltag, findet am 3. Oktober doch traditionell das Endspiel des Kreispokals der Alten Herren statt. Wer sich in diesem Jahr gegenüberstehen wird, wird am Freitagabend ermitteln. Ab 17.30 Uhr stehen sich der Mallentiner ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.