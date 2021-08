Tennis : Doppel(t) Spiel und Spaß beim TC Pinnow

Der Tennisclub Pinnow lud erneut zum beliebten Dello-Cup für Doppel ein, beim dem sich zahlreiche Teilnehmer in der Herren, Frauen und Mixed-Konkurrenz maßen.

Pinnow | Am Ende sah es fast so aus, als müssten die Final-Spiele auf die Teppich-Hallenplätze verlegt werden: Wolkenverhangen hatte sich der Himmel am gesamten zweiten Tag des traditionellen Pinnower Mixed-/Doppelturniers präsentiert und dann zweitweise sogar Regen nach Pinnow geschickt. Doch der Wettergott, der schon in den vergangenen Jahren stets zuverläss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.