Drachenboot-Rennen : „Drachenauge“ vom Kanusportverein Güstrow durchpflügt den Inselsee

Güstrows Drachenboot-Kanuten paddelten am Sonnabend beim 11. Monkey Jumble Saarbrücken mit. Wegen Corona konnte das Rennen auch in diesem Jahr wieder nur virtuell ausgetragen werden.

Güstrow | „Are You Ready?“ Trommlerin Stephanie Schulz hält ihre Sticks in die Höhe und die Paddel gehen ins Wasser. „Attention!“ lautet ihr nächstes Kommando. Die Armmuskeln der sechs Frauen und 14 Männer im Drachenboot „Drachenauge“ des Kanusportvereins Güstrow spannen sich. Dann ertönt das: „Go!“ Mit bis zu 70 Schlägen in der Minute nimmt das Drachenboot ...

