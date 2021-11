Dressurreiten : Drei Siege für Susanne Voß in heimischer Halle

Reitsportler vom Reitverein Güstrow holten beim Dressurturnier des Reitsportfachgeschäftes Manski die meisten Schleifen. Allen voran Susanne Voß.

Güstrow | Die Cavallo-Arena des Reitsportfachgeschäftes Manski in Güstrow war am Wochenende Austragungsort eines Dressurevents. 70 Reiterinnen und Reiter reisten an, um an den zehn ausgeschriebenen Prüfungen teilzunehmen. Sportlicher Höhepunkt war der Große Preis der Cavallo-Arena, eine Dressurprüfung der schweren Klasse. Für Susanne Voß vom Reitverein Güstr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.