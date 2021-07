Speedway : Drift Kids fahren zur „Youth Gold Trophy“ nach Schweden

Aus dem Speedway-Jugendbereich des MC Mecklenburgring gibt es eine erfreuliche Nachricht. Drei Speedwaytalente fahren zur Jugend-WM.

Parchim | Hannah Grunwald wurde vom Deutschen Motorsportbund für die 85ccmYouth Gold Trophy am Sonnabend, dem 17. Juli, in Kumla (Schweden) nominiert. Das Rennen wird auch als Jugendweltmeisterschaft bezeichnet. Die Parchimerin hatte im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft im polnischen Danzig mit dem Bronzerang für Aufsehen gesorgt und will auch in Sch...

