Fussball-Testspiel : Dynamo Schwerin mit Schweigeminute und Testspiel-Sieg

Verbandsligist SG Dynamo Schwerin gewinnt ein Testspiel gegen den Oberligisten MSV Neuruppin, doch den ergreifendsten Moment des Fußball-Nachmittags gibt es vor dem Anpfiff.

Schwerin | Der Wind treibt den Nieselregen über den Platz und lässt die Äste der hochaufgeschossen Bäume im Sportpark Lankow zittern. Würden nicht ständig diese stürmischen Böen aufheulen, dann wäre es ganz still auf dem Kunstrasenplatz. Mucksmäuschenstill. Dabei sind alle Spieler schon auf dem Feld, das Schiedsrichtergespann auch und auf den beiden breiten Zuschauerstufen auf einer der Längsseiten des Platzes stehen rund 100 Fans der SG Dynamo Schwerin, die an diesem tristen Sonnabend Ende Januar gekommen sind. Die Kicker der SG stehen Arm in Arm am Anstoßkreis, die Gäste-Elf vom MSV Neuruppin ebenso ein paar Meter entfernt. Der Fußball ist in diesem Moment so nah und doch so weit weg. Alle schweigen, eine Minute lang. Auf den Steinstufen halten ein paar Zuschauer ein Banner gegen den Wind. „Unvergessen. Mach's gut Thomas" steht in weißer Schrift auf schwarzem Stoff. Thomas, damit ist der beliebte Physiotherapeut der SG Dynamo Schwerin gemeint, der kürzlich durch einen tragischen Unglücksfall ums Leben kam. Thomas Geese, der auch bei der TSG Gadebusch die Kicker fit hielt, wurde nur 32 Jahre alt. Weiterlesen: Trauerfälle bei SG Dynamo und FC Mecklenburg Schwerin „Das war ein ganz bewegender Moment. Es ging an diesem ganzen Tag um Thomas. Er wird uns auch irgendwie und irgendwo die ganze nächste Zeit begleiten", wird Jano Klempkow später sagen. Es gibt hier wohl keinen an diesem Nachmittag, der nicht ähnlich gefühlt hat, wie der Trainer des Verbandsligisten, dessen Kicker sich dann konzentrieren müssen auf eine Testpartie gegen ein Team, das in der Fußball-Oberliga beheimatet ist. In der zweiten Hälfte dreht Dynamo die Partie Und die Partie für Dynamo läuft gut, denn Johannes Ernst kann schon nach sieben Minuten aus einem kapitalem Abwehrbock der MSV-er Kapital schlagen und zum 1:0 einlupfen. Kurze Zeit später dann der Dämpfer, denn der Neuzugang Kento Nakano muss mit einer Innenbandverletzung im rechten Knie vom Platz. „Das ist natürlich total schade für ihn. Er muss jetzt erst einmal zum Arzt und dann wissen wir mehr", so Klempkow. Danach kommen die Gäste besser ins Spiel, drehen bis zur Halbzeit den 0:1-Rückstand noch in eine 2:1-Führung um. Doch Dynamo lässt sich nicht unterkriegen. Niclas Klinberg kurz nach dem Wechsel und kurz vor Ende der Partie sorgt letztlich mit seinen beiden Treffern für einen 3:2-Erfolg. Dabei hinterließ auch Probespieler Iwan Gamarov einen guten Eindruck. Am Freitag landete der 19-jährige Weißrusse am Hamburger Flughafen, wurde dort von den Schwerinern abgeholt, um am Sonnabend gleich sein Können unter Beweis zu stellen. „Das hat er gemacht. Ich würde ihn gerne nehmen, aber da hat unser Management das letzte Wort", so der Trainer. Die letzten Gesten halten aber die Dynamo-Fans an diesem besonderen Tag bereit, denn viele lassen es sich nicht nehmen, Geld in ein Sparschwein zu stecken. „Das ist für Thomas, oder?", fragt einer. Der Kassenwart nickt. „Ja, für Thomas." ...

