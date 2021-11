Fussball Landesklasse IV : FC Aufbau Sternberg peilt Dreier im Kellerduell gegen Empor Grabow an

Nachdem für Aufbau Sternberg zuletzt gegen Empor Zarrentin beim 0:5 nichts zu holen war, liebäugeln Trainer und Team am Sonnabend gegen Empor Grabow mit einem Punktgewinn.

Sternberg | Zumal das Duell Zehnter gegen Elfter im heimischen Sternberger Stadion am See stattfindet. Mit einem Sieg besteht für die Mannschaft von Trainer Rolf Brümmer sogar die Chance, die Abstiegszone vorerst zu verlassen. Und der Klassenverbleib steht bei beiden Mannschaften als oberstes Saisonziel in der Agenda. Ein Heimsieg der Aufbau-Männer wäre auch gut ...

