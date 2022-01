Fussball-Testspiele : FC Mecklenburg Schwerin siegt 7:0, Dynamo Schwerin verliert

In einem Testspiel zeigten sich die Kicker des FC Mecklenburg Schwerin sehr treffsicher. Der Oberligist besiegte den Verbandsligaelften FSV Bentwisch mit 7:0. Verbandsligist Dynamo unterlag dagegen beim Rostocker FC.

Schwerin/Rostock | Am Sonnabend rollte wieder der Ball im Sportpark Lankow. Zu Gast hatte der FC Mecklenburg Schwerin die Vertretung des FSV Bentwisch. In einer einseitigen Partie brachte Kapitän Tino Witkowski die Platzherren in Minute 13 mit 1:0 in Front. Noch vor dem Wechsel erhöhten Rafael da Silva Cruz (34.), Jakob Ewert (38.) und erneut Witkowski (45.) auf 4:0. De...

