Fußball Landesklasse V : FC Seenland Warin reist zum Spitzenreiter Grevesmühlener FC

Eine echt knifflige Auswärtsaufgabe erwartet den Tabellendritten FC Seenland Warin am Sonntag in Grevesmühlen.

Warin | Die Reise der Seenländer geht zum spielstarken Tabellenführer der Landesklassestaffel V, Grevesmühlener FC. Als Aufsteiger gewannen die Westmecklenburger alle ihre bisherigen sechs Punktspiele (18 Punkte). Und auch in der 3. Runde des Landespokals am vergangenen Wochenende schrammten sie nur hauchdünn an einer faustdicken Überraschung vorbei. Erst im ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.