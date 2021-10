Fußball Landesklasse V : FC Seenland Warin und FSV Kühlungsborn II liefern sich torreiches Remis

Knapp 100 Zuschauer sahen am Glammsee eine abwechslungsreiche Partie ihres FC Seenland Warin gegen den FSV Kühlungsborn II.

Warin | Gut eine Stunde lang sahen die Wariner mit der Zwei-Tore-Führung wie der sichere Sieger aus. Plötzliche Auflösungserscheinungen in der Seenland Defensive ermöglichte Kühlungsborn drei Treffer in nur zehn Minuten. Das Spiel war gedreht. Positiv aus Wariner Sicht war, dass sich die Mannschaft in der Schlussviertelstunde wieder fing und noch zum Ausgleic...

