FC Seenland Warin : Zweite Mannschaft eröffnet Testspielserie am Glammsee

Am Sonntag rollt wieder der Fußball in der Kleinstadt im Osten Nordwestmecklenburgs. Mit dem Start in die Testspiele beginnt für die beiden Männermannschaften auch die heiße Phase der Saisonvorbereitung.

Warin | Darauf haben die Wariner Fußballer und ihre Fans lange gewartet. Endlich wieder auf dem geliebten Grün im Team auf Torejagd gehen. Nach intensiver Rasenpflege in den vergangenen Wochen durch die Verantwortlichen von Stadt und Verein präsentiert sich der Fußballplatz am Glammsee in einem Top-Zustand. Zweite testet als erste den Rasen Den ersten R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.