Faustball : Güstrower SC stößt auf Platz zwei vor

Am dritten Spieltag der 2. Faustball-Bundesliga, Staffel Ost, haben die Frauen des Güstrower SC zwei Siege eingefahren. In der Tabelle sind sie nun Zweiter.

Schwerin | Hätten die Faustball-Frauen des Güstrower SC ihre „Heimspiele“ gegen TSV Schülp und Stern Kaulsdorf nicht sowieso in Schwerin austragen müssen, weil für sie in der Barlachstadt keine Halle zur Verfügung stand, dann hätte der GSC jetzt vier Punkte weniger auf dem Konto. Denn im Landkreis Rostock durfte am zurückliegenden Wochenende kein Sport stattfind...

