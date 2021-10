Fußball-Landesklasse I : Güstrower SC II holt beim Spitzenreiter einen glücklichen Punkt

Am siebten Spieltag der Fußball-Landesklasse I trennte sich der Güstrower SC II beim Sievershäger SV 1:1.

Sievershagen | Mit einem Punktgewinn kehrten die Landesklasse-Kicker des Güstrower SC vom Auswärtsspiel in Sievershagen zurück. Beim bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter ein echtes Erfolgserlebnis. „Wir können mit dem Punkt sehr gut leben“, sagt GSC-Trainer Maurice Bohnet. Diesen hätte er auch vor dem Spiel so unterschrieben. „Auf beiden Seiten gab es nicht viele C...

