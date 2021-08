Fußballvorschau : Im Kreis wird weiterhin getestet

Während auf Landesebene die ersten Pflichtspiele absolviert werden, bereiten sich die Teams aus dem Kreis Warnow nach wie vor auf die Saison vor. In der Schwaaner Freizeitliga steht der siebte Spieltag an.

Bützow/Güstrow | Landespokal Freitag 18.30 Uhr: Kickers Jus – Güstrower SC (in Stavenhagen) Sonnabend 14 Uhr: Laager SV – Penzliner SV, 15 Uhr: SV 90 Lohmen - SV Plate Testspiele Donnerstag 19 Uhr: LSG Lüssow – Mühl Rosiner FC Sonnabend 11 Uhr: VfB Traktor Hohen Sprenz – UFC Arminia Rostock, 14 Uhr: FSV Krakow am See – SG Groß-Wokern/Lalendorf Sonnta...

