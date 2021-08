Fußball Landesklasse V : Zum Wariner Ausgleich hat es nicht mehr gereicht

Erst als die Wariner mit 0:3 schon aussichtslos zurück lagen, erwachten bei den Rot-Weißen die kämpferischen Tugenden.

Warin | Mit mehr Offensivdruck zwangen die Wariner erst in der letzten halben Stunde der Partie den Gegner immer öfter in dessen eigener Hälfte und erarbeiteten sich gute Torchancen. Zwei davon nutzten Thilo Bründel und Hannes Brandenburg zum 2:3-Anschluss. Trotz weiterer Möglichkeiten gelang der Ausgleich nicht mehr. So blieb es beim insgesamt nicht unverdie...

