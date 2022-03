Fussball-Landesklasse IV in MV : Mit Derby Schwarz-Weiß Eldena gegen Empor Grabow in die Rückrunde

Die Zeit der Vorbereitung ist für die Fußballer der Landesklasse IV vorbei. Am Wochenende geht es wieder um Meisterschaftspunkte. Das Spiel in Gadebusch wurde abgesagt. So verbleiben zum Auftakt fünf Partien.

Eldena | Als ziemlich holprig stuft der Spielertrainer des LSV Schwarz-Weiß Eldena, John Mäder, die zurückliegenden Wochen aus fußballerischer Sicht ein. Mit der Beteiligung und Trainingsintensität war er durchaus zufrieden. Es gab aber ein entscheidendes Manko: „Beide Vorbereitungsspiele sind leider ausgefallen.“ Und so läuft der Aufsteiger, der mit nur vier ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.