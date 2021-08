Fußball Landesliga West : SC Parchim kassiert 0:4-Heimklatsche zum Auftakt

So hatten sich die Parchimer den Punktspielstart im eigenen Stadion nicht vorgestellt. Letztlich mussten sie den Gästen zum verdienten Sieg gratulieren.

Parchim | Das war insbesondere für ein Heimspiel zum Ligastart zu wenig, was die Parchimer auf den Rasen brachten. Vor allem in der Offensive kamen die Gastgeber kaum zur Geltung. Die Gäste hingegen wirkten fokussierter mit viel Siegeswillen. Nur in der ersten halben Stunde neutralisierten sich beide Mannschaften. Je zwei Torchancen auf beiden Seiten brachten n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.