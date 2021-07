Fußball Testspiel : Lübzer SV verliert erneut torreiche Partie gegen TSV Graal-Müritz

In den letzten beiden Testspielen der Landesliga-Kicker fielen insgesamt 16 Treffer.

Lübz | Am Ende war es wieder ein schönes Testspiel mit immerhin sieben Toren, allesamt sehenswert heraus gespielt. Nur die Fußballanhänger hatten an diesem Sommertag wohl besseres zu tun, als bei 29 Grad im Schatten am Spielfeldrand auf dem Harbig-Sportplatz zu stehen. Nur 40 Zuschauer freuten sich über eine fast gelungene Aufholjagd ihrer Mannschaft. Nach e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.