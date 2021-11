Fussball-Oberliga Nord : MSV Pampow schlägt MSV Neuruppin 3:1 im Kellerduell

Nach drei Niederlagen in Folge hat sich Fußball-Oberligist MSV Pampow im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet und einen wichtigen 3:1-Sieg gegen den MSV Neuruppin eingefahren.

Pampow | Ein Spurt an die Seitenlinie, alle, die dort standen, kurz in den Arm genommen und dann so heftig vor den Verbandskasten getreten, dass so ziemlich alles durch die Gegend flog, was drin steckte – so ausgelassen feierte Georgios Tsirlidis den Treffer, der den Pampowern am Freitagabend die Gewissheit brachte, endlich mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Es...

