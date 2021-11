Fussball-Oberliga : Fußball-Partie zwischen MSV Pampow und Ludwigsfelde vorgezogen

In der Fussball-Oberliga stehen sich Pampow und Ludwigsfelde fünf Wochen früher als geplant gegenüber und der Rostocker FC hat mit Christiano Dinalo Adigo einen neuen Trainer präsentiert.

Pampow | Eigentlich macht der Ligabetrieb in der Fußball-Oberliga am Wochenende Pause. Der Pokalwettbewerb ist an der Reihe. Nicht aber für den MSV Pampow und den Ludwigsfelder FC. Pampow schied im MV-Pokal nach Elfmeterduell beim SV Pastow aus, Ludwigsfelde unterlag im Brandenburger Wettbewerb 0:2 gegen Energie Cottbus. Und so haben beide Teams beschlossen, i...

