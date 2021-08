Fußball-Landesliga Nord : TSV Bützow und Laager SV empfangen Spitzenteams

Auch wenn die Tabelle der Fußball-Landesliga Nord nach zwei Spieltagen noch keine große Aussagekraft hat, können sich der TSV Bützow und Laager SV auf schwierige Heimaufgaben einstellen.

Bützow/Laage | Fast auf den Tag genau vor einem Jahr standen sich der TSV Bützow und Grimmener SV das letzte Mal in einem Punktspiel gegenüber. Am 28. August 2020 war es das Auftaktspiel der Fußball-Landesliga Nord. Die etwas mehr als 200 Zuschauer auf dem Sportplatz am Wall mussten sich seinerzeit mit einer Nullnummer begnügen. Freitagabend um 19.30 Uhr treffen bei...

